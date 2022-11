The Milanese Contest, riscopri la storia della capitale morale del Nord

Racconti sulla storia di Milano con un format fuori dall’ordinario proposto da Davide Verazzani, autore del fortunatissimo monologo

Game of Sforza, giovedì 3 Novembre ore 21:00 all’ExAlge di Via Francesco Ferrucci, 5 (MM5 Domodossola).

Un tabellone stile Wimbledon: 8 luoghi, fatti, personaggi legati a Milano, raccontati attraverso gustosi aneddoti, che si sfidano/scontrano a 2 a 2.

Il pubblico decreta chi “passa il turno” e poi chi vince la “finalissima”. Un modo diverso, divertente e coinvolgente per conoscere meglio la città.

Nel 2016 Verrazzani ha creato il progetto Fatti di Storia (www.fattidistoria.it), consistente in spettacoli di teatro di narrazione relativi a fatti realmente accaduti visti sotto aspetti diversi dal solito o inseriti in un contesto più ampio. Gli spettacoli facenti parte del progetto sono stati rappresentati in tutta Italia; fra questi, “Game of Sforza”, cioè la storia sforzesca narrata come se fosse una puntata della celebre serie tv Game of Thrones, è risultato sold out per 6 anni di seguito (dal 2016 al 2021) presso l’Estate Sforzesca Milanese.

Ingresso

€15,00

(€10 tessera associativa ExAlge + €5 biglietto spettacolo)

Prenotazione consigliata qui: https://exalge.com/