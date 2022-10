The Economist ci vede così. Spaghetti, pizza e ingovernabilità. Bernardelli: Ha torto? No, ma guarda solo da Roma in giù

di Roberto Bernardelli – Una copertina che ci dice come ci vede la stampa estera e quella economica che conta.

Le dimissioni della premier Liz Truss e il quadro di instabilità oltre che i timori per l’economia, fanno immediatamente paragonare la dimissionaria politica inglese ad un centurione romano.

Titola così, l’Economist, Welcome to Britaly.

I requisiti ci sono tutti. Ma il punto è che a sputtanarci, sia concesso usare questo termine, non è il Nord, non è Milano, non è quel pezzo di macroregione che è in Europa e viaggia alla velocità della luce. La nostra rovina per l’immagine, per la credibilità e l’accreditamento, è Roma e i partiti del malgoverno.

Insomma, paghiamo per quello che sono gli altri. La prossima volta sullo scudo scrivano “Roma ladrona”. Allora sarebbe perfetto.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord