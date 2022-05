Tetto al prezzo del gas solo se Russia chiude tutti i rubinetti. Cambiare tutto per non cambiare nulla?

Un price cap europeo al gas e’ possibile solo in caso di “totale interruzione delle forniture”. E’ quanto prevede il piano RePowerEu, approvato ieri dalla Commissione Ue per far fronte all’emergenza energetica. Il price cap, in ogni cosa, dovra’ essere “limitato al periodo di emergenza”, non deve portare ad “una riduzione della domanda” e non “deve compromettere la capacita’ dell’Ue di attrarre forniture alternative di gas o gnl”, si legge nel testo. Il piano da’ invece la possibilita’ agli Stati di regolamentare a livello nazionale, il prezzo del gas per il “consumatore finale, ad un’ampia gamma di clienti, incluse famiglie e industrie”.

Nel contempo l’Europa vuole ridurre la dipendenza dalla materia prima che arriva dalla Russia. “Sappiamo che quando l’Europa agisce insieme, ha più potere. I leader del governo dell’UE hanno deciso di creare una piattaforma per l’acquisto congiunto di gas, GNL e idrogeno. Con REPowerEU proponiamo un meccanismo di appalto congiunto e una sensibilizzazione congiunta ai paesi fornitori”. Così Ursula von der Leyen in conferenza stampa per presentare il nuovo piano REPowerEU. “REPowerEU sta mobilitando fino a 300 miliardi di euro. Circa 10 miliardi finanzieranno i collegamenti mancanti per il gas, il GNL e le infrastrutture petrolifere per fermare le spedizioni dalla Russia. Tutto il resto servirà ad accelerare e aumentare la transizione verso l’energia pulita”, ha aggiunto. “Con questo piano – ha spiegato – stiamo aumentando i nostri obiettivi di efficienza energetica e di energia rinnovabile dell’UE per il 2030, oltre a proporre un obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici a partire dal 2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029”. “Le nostre proposte riguardano la sicurezza energetica dell’Europa, la nostra difesa e il sostegno all’Ucraina – ha concluso – Ora dobbiamo ridurre il più rapidamente possibile la nostra dipendenza energetica dalla Russia”.