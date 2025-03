Terzo mandato, la grana arriva!

“Io mi candido nella misura in cui ci fosse la possibilità, ma ad oggi non c’è la possibilità per cui è una partita chiusa. Le dico che trovo anche stucchevole stare qui a parlare di TERZO MANDATO perché sembra quasi una difesa della poltrona e non ne ho bisogno”. A parlare è il governatore regionale del Veneto Luca Zaia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress.

“I cittadini devono sapere che questo Paese ha un’anomalia – aggiunge – ci sono solo due cariche in Italia che hanno il blocco dei mandati: sindaco e presidente di Regione. Guarda caso sono le uniche due cariche che il cittadino elegge direttamente. Dire che tu blocchi i mandati di sindaco e presidente di Regione perché si creano centri di potere è come dare degli idioti ai cittadini, decidere se lasciare tutto in mano alla politica o trasferire la decisione in mano ai cittadini”.

Resta comunque alta in maggioranza la tensione sul tema dell’ampliamento dei mandati per i governatori di regione, che la Lega vuole portare a tre, come previsto nei suoi emendamenti al decreto Elezioni, in esame nella commissione Affari costituzionali guidata dal meloniano Alberto Balboni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha alzato nuovamente il muro di Fdi: “Non è il caso di approvare il terzo mandato, per noi la questione non si pone in questo momento”. Non tralasciando di aggiungere che poi “per Zaia sarebbe addirittura il quarto obbligatorio, l’alternanza potrebbe essere possibile. Nessuno è eterno, neanche il leghista a capo del Veneto…”. Parole nette che fanno ripartire lo scontro tra i due principali partiti di maggioranza. Dalla Lega Andrea Crippa, braccio destro di Salvini non molla: “Io penso che chi è bravo, chi ha amministrato bene, possa ricandidarsi e sottoporsi al giudizio del popolo: è la democrazia”, ​​dice in Transatlantico, alla Camera. “Non è che la politica decide chi deve fare il governatore e il popolo non vota più, sono contrario ai tetti e ai limiti”, sottolinea il leghista. Dal Veneto si limita invece a una battuta Luca Zaia, che a Ciriani ammette: “E’ vero, l’eternità non è di questo mondo”. Per poi aggiungere di sentirsi “un po’ come San Sebastiano con le frecce che arrivano… ma io ho altro da fare, non ho tempo da perdere”. Intanto in Commissione, in Senato, resistono gli emendamenti dei salviniani, messi lì per puntellare la richiesta del mandato extra per i governatori, già contenuta in una proposta di legge depositata a Montecitorio 15 giorni fa. Nel merito l’emendamento a firma Bizzotto, Tosato, Stefani chiede di alzare da due a tre il limite dei mandati consecutivi sia per i presidenti di Regione che per i sindaci di tutte le città, indipendentemente dalla popolazione. In Commissione, al Senato, le richieste dei leghisti però verranno trattate solo dalla prossima settimana. A quanto si apprende da martedì ci sarà l’illustrazione degli emendamenti, solo da giovedì pomeriggio invece si potrà iniziare a votare. Sempre che nel frattempo un chiarimento politico riesca a ‘disinnescare’ lo scontro sul terzo mandato.