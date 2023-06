Transizione ecologica / Terre rare, la vera emergenza – e vergogna – di cui nessuno parla

Ebbene sì, sono i report della Fondazione Openpolis il più delle volte ad aprire uno squarcio sulla realtà delle cose. Dopo i dati, sconvolgenti sul Pnrr e i ritardi governativi, burocratici del sistema Italia, Openpolis per restare sull’onda del tema ambiente, così caro ai politici, alle passerelle, al post alluvione e milioni di cittadini in attesa di risarcimenti efficaci, ci racconta l’altra faccia della questione ambientale, quella delle terre rare. Buona lettura.

“Le terre rare sono dei materiali di grande importanza, in quanto essenziali per costruire schermi, radar, magneti permanenti, turbine eoliche e batterie ricaricabili, e quindi imprescindibili per la transizione ecologica e digitale. Tuttavia presentano problematiche non indifferenti, su più piani. In primo luogo, per quanto riguarda l’approvvigionamento, l’Europa ne è fortemente dipendente dall’estero, e nonostante la sua volontà di rendersi più autonoma, è improbabile che riuscirà a farlo in tempi brevi.

In secondo luogo l’estrazione e la lavorazione delle terre rare hanno un forte impatto proprio a livello ambientale: generano rifiuti, inquinano l’ambiente circostante e richiedono un notevole consumo di energia. Un paradosso se pensiamo che il loro principale settore di applicazione è quello dell’energia rinnovabile e delle auto a basse emissioni. Queste ultime in particolare stanno registrando una diffusione notevole: solo tra 2020 e 2021 le auto elettriche in Italia sono aumentate del 122% e continueranno a farlo nei prossimi anni. L’agenzia internazionale dell’energia (Iea) prevede anche che la richiesta di terre rare per il settore eolico triplicherà tra 2020 e 2030”.

Ebbene, ve vogliamo parlare? perché se si vuole puntare sulla transizione, occorre chiedersi con onestà intellettuale quali siano le risorse in campo e quale impatto la loro ricerca. Umana, in termini di territori da cui vengono estratte e di manodopera, povera, che la procaccia per il mondo green. Sulla pelle di…

Foto Clay Banks