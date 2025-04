Tempi troppo lunghi per le trattative sui dazi Usa

“Siamo preoccupati per i tempi che i negoziati avranno mentre i dazi saranno un vigore”. Ha commentato il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, a margine dell’incontro sui dazi Usa con la premier Meloni. “Per questo è importante essere pronti con una rete di protezione per le imprese. Un esempio è il settore vino che può essere sostenuto con tassi agevolati e garanzie pubbliche. Bisogna fare di tutto per tutelare le aziende presenti sul mercato Usa nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa Ue”.

“Tre quarti dell’avanzo commerciale del nostro settore è garantito proprio dall’export verso gli Stati Uniti, non c’è quindi un minuto da perdere. Non è il momento di alzare barricate e siamo sicuri che la presidente Meloni saprà farsi portavoce anche dei nostri timori durante i determinanti incontri che la aspettano nei prossimi giorni. Serve aprire immediatamente un negoziato costruttivo con l’amministrazione americana, dimostrarsi disponibili a fare le necessarie concessioni utili ad ottenere l’azzeramento, o, almeno, la drastica riduzione dei dazi negli scambi tra un Unione Europea e Stati Uniti”.

Così Paolo Zanetti, presidente di Assolatte all’incontro di oggi tra la presidente Meloni e i rappresentanti delle categorie del settore agroalimentare. Al termine della riunione, Zanetti ha confermato le preoccupazioni del settore per la situazione che si sta creando. I nuovi dazi, infatti, colpiscono duramente il settore lattiero caseario e avranno un effetto nefasto sui bilanci delle aziende del sistema latte Italia. Gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione extra europea per i formaggi italiani tradizionali. Nel 2024, le esportazioni in Usa hanno superato le 40.000 tonnellate di prodotti, per un controvalore di 500 milioni di euro, con una crescita del 10% rispetto al 2023. Un primato costruito con molti investimenti e grande fatica. Zanetti ha infine ringraziato il Governo per la sensibilità e disponibilità dimostrate e per gli importanti aiuti promessi ai settori e alle imprese che saranno danneggiate dai dazi.