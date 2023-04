Telelavoro frontalieri, Roma ci pensa?

“La prossima settimana alla Camera voteremo in via definitiva il nuovo accordo fiscale tra la Repubblica italiana e la Confederazione Elvetica. Il testo è frutto di un lavoro di mediazione durato anni, e ora ha raggiunto un punto di equilibrio anche grazie all’interlocuzione preziosa con parti sociali ed enti locali della fascia di frontiera”. L o annuncia la deputata Maria Chiara Gadda segretaria di Italia Viva Lombardia.



“Questa è una notizia importante e attesa, ma rimane ancora aperta la questione telelavoro, strategica per molti dei 90mila lavoratori transfrontalieri . Rinnovare gli accordi sul telelavoro è fondamentale, ho ricevuto in queste settimane decine di messaggi in particolare da donne. Nel periodo pandemico, questo accordo amichevole firmato da Svizzera e Italia, aveva infatti permesso maggiore flessibilità per i lavoratori e le imprese consentendo di conciliare tempi di vita e lavoro. Ma è stato lasciato scadere dal governo. Il primo febbraio, giorno del ritorno alle vecchie regole, avevo chiesto un impegno preciso al ministro Giorgetti e successivamente presentato un ordine del giorno sottoscritto dai colleghi di altri gruppi parlamentari”, aggiunge Gadda.