Tasse, inflazione… In Italia i peggiori salari reali d’Europa

“I salari reali stanno crescendo praticamente in tutti i paesi Ocse, ma in metà di essi sono ancora al di sotto dei livelli di inizio 2021, poco prima dell’impennata dell’inflazione seguita alla pandemia. L’Italia ha registrato il calo maggiore dei salari reali tra tutte le principali economie Ocse. Nonostante un aumento relativamente solido nell’ultimo anno, all’inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto a inizio 2021”. Lo scrive l’Ocse nell’Employment outlook 2025, nella sezione dedicata al nostro paese.

“Il rinnovo dei principali contratti collettivi nell’ultimo anno ha portato ad aumenti salariali negoziati superiori al solito – prosegue -. Tuttavia, questi non sono riusciti a compensare completamente la perdita di potere d’acquisto dovuta all’impennata dell’inflazione. Inoltre, all’inizio del primo trimestre del 2025, un dipendente su tre del settore privato era ancora coperto da un contratto collettivo scaduto”. “Nel complesso – conclude-, si prevede che la crescita dei salari reali rimarrà contenuta nei prossimi due anni. Si prevede che i salari nominali (retribuzione per dipendente) in Italia aumenteranno del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026. Sebbene questi aumenti siano significativamente inferiori rispetto alla maggior parte degli altri paesi Ocse, consentiranno ai lavoratori italiani di ottenere modesti guadagni in termini reali, dato che si prevede che l’inflazione raggiungerà il 2,2% nel 2025 e l’1,8% nel 2026”.

“I cittadini italiani si confermano i più penalizzati d’Europa sul fronte del caro-prezzi e dell’inflazione”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati pubblicati dall’Ocse. All’inizio del 2025 i salari reali nel nostro Pese risultano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021, segnando il calo più forte tra tutte le principali economie dell’Ocse – spiega il Codacons – Alla base di tale situazione l’impennata dei prezzi al dettaglio che si è registrata in Italia negli ultimi anni prima a causa del Covid, poi a causa del caro-bollette, e che ha portato ad una forte crescita dell’inflazione. Si tratta di aumenti di prezzi e tariffe che, una volta scattati, non sono più rientrati, nonostante non esistano più le condizioni alla base dei rincari – prosegue il Codacons – La conseguenza di tale situazione è una forte perdita del potere d’acquisto delle famiglie, con i salari che crescono meno dell’inflazione. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: i consumi non crescono, e gli italiani continuano a spendere di più per acquistare sempre meno, come attestano i dati Istat – conclude il Codacons.