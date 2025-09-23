Tasse al 42,5%. Tutti zitti e buoni? Chi paga per chi non paga?

Male, molto male. L’Istat ci dice che nel 2024 in Italia la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata in crescita e pari al 42,5% (era 41,2% nel 2023), a seguito di un aumento delle entrate fiscali e contributive (5,8%) superiore rispetto a quello del Pil a prezzi correnti (+2,7%). Lo comunica l’Istat, che ha presentato oggi i ‘Conti economici nazionali’ relativi al biennio 2023-24.

E da dove arriva quel punto in più? Ci aiuta la Cgia di Mestre a fare un ripassino.

Leggiamo infatti nel report “L’86% DELLE TASSE VA ALLO STATO CENTRALE” del 13 settembre 2025 , che “la totalità delle regioni ordinarie del Nord “devolvono” in solidarietà agli altri territori e al bilancio pubblico più di quanto ricevono dallo Stato centrale”. Tradotto anche in residuo fiscale.

E ancora: “Tornando ai dati sul “residuo fiscale”, le regioni del Mezzogiorno, invece, presentano, tutte un risultato positivo. Questo vuol dire che i flussi finanziari che ricevono dallo Stato centrale sono superiori alle risorse fiscali che “versano” allo stesso. La Campania, ad esempio,

sempre nel 2019 ha registrato un “saldo” pro capite pari a +1.380 euro, la Puglia +2.440, la Sicilia +2.989 o e la Calabria +3.085 euro”.

Poi nel report successivo del 19 settembre 2025, la Cgia ci spiega che “Nel Documento di Economia e Finanza del 2025, si stima una pressione fiscale per l’anno in corso del 42,7 per cento; un livello in lieve aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al dato del 2024”.

Questa la sintesi dell’evasione nel dossier su citato “A CAUSA DI 2,5 MILIONI DI EVASORI, QUEST’ANNO IL FISCO CI “ASSORBE” 156 GIORNI DI LAVORO”.

La Cgia ci ricorda che “In valore assoluto il numero più elevato è concentrato in Lombardia con 379.800 unità. Seguono i 319.400 residenti nel Lazio e i 270.200 abitanti della Campania”. Va da sè che la Regione dove si lavora di più, in proporzione in tasso cresca, ma resta anche una di quelle Regioni che versa più tasse e il cui residuo non torna indietro.

E infatti, conclude la Cgia di Mestre, “Se, invece, calcoliamo il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero di occupati irregolari e il totale degli occupati di ciascuna regione, in Calabria registriamo il tasso più elevato pari al 17,1 per cento. Seguono la Campania con il 14,2, la Sicilia con il 13,6 e la Puglia con il 12,6”.