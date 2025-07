Tajani alla Bce: Tagliate i tassi, per favore! L’euro forte penalizza l’export

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito la posizione italiana sui dazi durante il suo colloquio con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer. Parlando ai giornalisti alla residenza dell’ambasciatore d’Italia a Washington, il ministro ha ribadito che “vogliamo evitare assolutamente una guerra commerciale, ma allo stesso tempo vogliamo difendere il nostro sistema dell’export e le nostre imprese”. L’Italia, ha aggiunto, e’ “favorevole a trovare un accordo che sia vincente per entrambi”. Durante il colloquio durato quasi un’ora, il capo della diplomazia italiana ha ricordato a Greer che ci sono imprese italiane in tutti gli Stati Usa, che danni lavoro a 300 mila persone. “Stiamo anche acquistando gas dagli Stati Uniti con un accordo ventennale, quindi l’Italia, nella bilancia commerciale, ha deciso anche di comprare di piu’ negli Stati Uniti: pero’ bisogna che si arrivi ad un accordo equo”, ha concluso.