Taccani (Oipa): JJ4 non sarà uccisa, vittoria! Questa sera speciale su Antenna 3 alle 22,30 allo Zoo di Senza sconti

“VITTORIA! JJ4 non si uccide ! Prima vittoria OIPA Italia e altri al TAR di Trento”, lo annuncia in un brevissimo e importante post sui social l’avvocato di Oipa Italia Claudia Taccani, portavoce del presidente e consulente nel team legale per la difesa degli orsi. E’ stata quindi sospesa ordinanza di abbattimento di JJ4 attualmente custodita al Casteller “ma per la quale abbiamo presentato al Ministero e alla Provincia Autonoma di Trento una proposta per spostarla in un rifugio della Romania gestito da una lega membro di OIPA International “. Condividiamo con l’amica Claudia questa straordinaria notizia. Con lei, nostra amica da tanti anni nelle battaglie per la difesa dei diritti animali, e co-conduttrice assieme a Stefania Piazzo dello Zoo di Senza sconti su Antenna 3, continueremo a divulgare la cultura del benessere e del rispetto! Questa sera in diretta dalle 22,30 alle 23,30 speciale dedicato anche a questo caso. Non mancate!