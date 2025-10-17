Sviluppo digitale tra Regioni – Il governatore dell’Emilia Romagna dialoga con ministri di Catalogna e Baviera e delegazioni di Fiandra e Occitania

Intelligenza artificiale, cybersicurezza, diritti digitali, sviluppo delle competenze e cooperazione tra governi e territori: sono alcune delle sfide al centro del confronto internazionale sulle politiche per l’innovazione e sulla governance delle tecnologie emergenti, con l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, fondato su intelligenza artificiale affidabile, sovranità digitale e cooperazione multilivello, capace di creare nuove opportunità, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione tra comunità e istituzioni.

Sono i temi affrontati a Bruxelles, prima giornata della missione istituzionale del presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, che è intervenuto alla sessione di apertura, ospitata presso la delegazione del Governo di Catalogna, del summit annuale della Disruptive and emerging technology alliance (Deta), la rete che riunisce le istituzioni dei principali hub tecnologici mondiali per promuovere la collaborazione tra livelli di governo e definire strategie condivise sullo sviluppo digitale, la tutela dei diritti e l’inclusione sociale.

Un confronto che ha posto l’accento sul contributo delle Regioni europee alla costruzione di una governance condivisa della transizione digitale, valorizzando il ruolo dei territori, delle imprese e della ricerca nella definizione di politiche comuni e nella creazione di infrastrutture e competenze condivise.

Nel corso della giornata, il presidente de Pascale ha incontrato il ministro per l’Unione Europea e l’Azione estera della Catalogna, Jaume Duch Guillot, e le delegazioni di Fiandre e Occitania per discutere di cooperazione interregionale su innovazione, sostenibilità e politiche digitali. Ha inoltre preso parte a un confronto con rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo, e a un colloquio bilaterale con il ministro della Baviera per gli Affari europei e internazionali, Eric Beißwenger.

”La transizione digitale rappresenta una delle più grandi sfide del nostro tempo, non solo sul piano tecnologico ma anche su quello politico, economico e sociale- ha sottolineato de Pascale-. È il terreno su cui si misura la capacità delle istituzioni di governare il cambiamento, non di inseguirlo: significa definire regole comuni, investire nelle competenze, garantire condizioni di accesso eque e costruire alleanze solide tra ricerca, impresa e pubblica amministrazione. Solo così l’innovazione può diventare un vero motore di progresso economico e sociale, capace di generare sviluppo, diritti e partecipazione”.