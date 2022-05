Svezia e Finlandia nella Nato? Putin: Espansione artificiale ma prenderenmo contromisure

“L’espansione della Nato e’ artificiale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia russa Tass. “La Russia non ha problemi con la Finlandia e Svezia, la loro possibile adesione alla Nato non crea alcuna minacce per Mosca”, ha aggiunto Putin.

La Russia non ha problemi con Finlandia e Svezia che sono disposte ad aderire alla Nato, ha spiegato Putin, sottolineando che la loro adesione all’alleanza non rappresenta una minaccia ma scatenerà la risposta di Mosca. “Per quanto riguarda l’espansione” della Nato “anche attraverso i nuovi membri dell’alleanza – Finlandia, Svezia – la Russia… non ha problemi con questi Stati, e quindi, in questo senso, l’espansione attraverso questi paesi non crea alcuna immediata minaccia per la Russia. Ma l’espansione delle infrastrutture militari in questo territorio provocherà sicuramente la nostra risposta”, ha detto Putin al vertice dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) a Mosca.