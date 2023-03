E’ in arrivo la possibilità per i contributi che hanno fatto lavori col superbonus e portano le spese in detrazione di spalmare lo sconto su 10 anni anziché 4, utilizzando così maggior spazio fiscale su più annualità. Lo annuncia il sottosegretario all’economia Federico Freni in una pausa dei lavori della commissione Finanze. “La stiamo depositando”, ha detto Freni in riferimento alla modifica, puntualizzando che comunque le persone rappresentano “numeri residuali”.