Sui beni primari l’inflazione galoppa indisturbata. I palazzi romani non si disturbano per fermarla

Le previsioni dell’Istat circa l’andamento dell’ricerca e dei consumi delle famiglie nel corso del 2023 sono bollate dal Codacons come “eccessivamente ottimistiche”, e i dati forniti oggi dall’istituto rischiano di essere stravolti se dopo l’estate i prezzi dell’energia sui mercati internazionali dovessero subire una repentina salita. “Purtroppo non possiamo condividere le ottimistiche previsioni dell’Istat – spiega il presidente Carlo Rienzi – Solo pochi giorni fa la Banca d’Italia evidenziava come le famiglie, per sostenere i consumi a fronte dell’ formazione molto alta, stiano intaccando i risparmi, con una progressiva perdita del potere d’acquisto”. “La crescita dei prezzi al dettaglio per settori primari come alimentari e carrello della spesa è ancora a livelli altissimi, una situazione che pesa soprattutto sulle famiglie numerose e sui nuclei con reddito più basso. Per questo è necessario accelerare il percorso di rientro dell’ reddito – il cui tasso nell’ultimo mese è sceso solo grazie al calo degli energetici – anche in considerazione del fatto che dopo l’estate, con l’avvicinarsi dei mesi freddi e la corsa all’accaparramento di gas, i prezzi dell’energia potrebbero schizzare al rialzo, con conseguenze ancora una volta devastanti sui listini al dettaglio”, conclude Rienzi.