Sturgeon, indagine polizia su finanze Snp è “traumatica”. Può ricordare la vicenda di Mani pulite?

C’è una indagine che esplode nel bel mezzo dell’Europa, in una delle patrie delle battaglie indipendentiste. Il marito dell’ex premier Sturgeon è sotto accusa e riceve anche un provvedimento di arresto (poi superato), per delle presunte irregolarità finanziarie in capo al partito. C’è qualcosa, anche seppur alla lontana, che richiama alla memoria alcuni eventi di Mani pulite?

L ‘ex primo ministro della Scozia, Nicola Sturgeon, ha descritto intanto l’indagine della polizia sulle finanze del Partito nazionale scozzese (Snp) come “traumatica” e ha detto che non avrebbe potuto prevedere lo shock dell’arresto di suo marito nei suoi “peggiori incubi”. Riporta la notizia il quotidiano “The Independent”. Parlando con i media locali fuori dal parlamento scozzese, Sturgeon ha detto: “Capisco l’opinione che alcune persone potrebbero avere, ovvero che ero al corrente di tutto quello che stava per accadere ed e’ per questo che me ne sono andata”. “Nulla potrebbe essere piu’ lontano dalla verita’. Non avrei potuto prevedere nei miei peggiori incubi cosa sarebbe successo nelle ultime settimane”, ha aggiunto Sturgeon.