Strage Verona, Patto per il Nord: Tragedia immane per tutti

“Con sentimenti di grande dolore, Patto per il Nord esprime profondo cordoglio ai familiari e all’intera Arma per i tre carabinieri rimasti uccisi durante una operazione di sgombero a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Alle 13 persone ferite, tra appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco, rivolgiamo auguri di pronta e completa guarigione. E’ una tragedia immane che ci lascia sgomenti”.

Lo scrivono in una nota Patto per il Nord.