Stop Corte dei Conti sul Ponte. E Salvini: Entro domani prometto sistemo tutto….

Un progetto elettorale o una vera infrastruttura necessaria per il Paese?

Fatto sta che il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l’organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre alle 10 è stata infatti calendarizzata l’adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte. La riunione di questo organo collegiale è di fatto l’esito delle procedure degli esami effettuati dall’Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all’organo collegiale. Questa decisione, si legge nella delibera è stata chiesta dal magistrato istruttore “ritenendo non superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell’esame del provvedimento in oggetto” che quindi a conclusione di un dettagliato ritiene che “si prospetta l’opportunità di deferire alla competente sede collegiale la valutazione della delibera CIPESS n. 41/2025 e della sua conformità al quadro normativo di riferimento oltre che ai principi eurounitari”.

“Se all’udienza del 29 ottobre non saranno superati i dubbi di legittimità, il governo, per il tramite dei suoi ministeri e della Stretto di Messina, dovrà rivalutare le decisioni assunte e mettere in atto tutti i correttivi che servono, anticipando tutti gli studi già oggetto di prescrizione da parte della commissione Via Vas (e che non sono più rinviabili!) ed ammettendo che l’accelerazione impressa all’aggiornamento del progetto e la decretazione d’urgenza non danno garanzie e certezze ai territori”.

Lo afferma la sindaca di Villa san Giovanni Giusy Caminiti commentando i rilievi della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Per la sindaca, non c’è “nulla di nuovo” nei rilievi della Corte che “già a settembre aveva sollevato gli stessi dubbi di legittimità sul deliberato Cipess di approvazione del progetto definitivo del ponte. Evidentemente le integrazioni prodotte dai ministeri, con il supporto della società Stretto di Messina, non sono state ritenute sufficientemente esaustive e tali da superare i profili su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Quei primi rilievi questa amministrazione li ha già commentati, facendo notare come alcuni di essi (quelli in atti prima del deliberato Cipess) fossero stati posti a fondamento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti presentati al Tar Lazio dalla città di villa San Giovanni e dalla città metropolitana di Reggio Calabria”. “L’esame attento e scrupoloso dei giudici in questa fase importantissima (perché la bollinatura darebbe il via agli espropri) – conclude Giusy Caminiti – non può che alleggerire chi come noi fino ad oggi ha mosso obiezioni alla procedura ed ha evidenziato le questioni relative al rispetto delle direttive comunitarie a tutela dell’ambiente”.

La replica.

“Sono al lavoro anche e ho sentito i miei tecnici, per dare entro martedì tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede per avere un parere positivo mercoledì”. Lo ha detto a Napoli il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sullo ‘stop’ della Corte dei conti per il PONTE sullo Stretto. “Il fatto che nelle prime 24 ore l’azienda che curerà i lavori abbia avuto 4000 richieste di lavoro di tecnici, ingegneri, operai, maestranze dice che il PONTE sullo Stretto sarà un grande rilancio per l’Italia. Non voglio neanche pensare che qualcuno per motivi burocratici e cavilli fermi la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente”, ha aggiunto Salvini.