Stop al Ponte, le reazioni della politica

“Stia tranquillo Salvini anche noi determinati a bloccare un Ponte inutile e dannoso. E fiduciosi: il diritto e il buon senso avranno la meglio. Una spesa milionaria quando mancano infrastrutture di base sarebbe uno scempio. Fermate tutto e dirottate le risorse su opere utili”. Lo ha critto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

Ogni giorno la realizzazione del Ponte sullo Stretto diventa sempre più remota. fattibilità e sull’illegalità finanziaria. Ancora una volta è la Corte dei Conti, la seconda in pochi giorni, che blocca il miraggio del ministro Salvini non ammettendo il visto al decreto 190/2025 del MIT, visto che il nuovo stop sarà valido anche per tutti gli atti conseguenti e consequenziali. Lo dichiara il deputato e Capogruppo Pd in ​​Commissione Trasporti, Anthony Barbagallo.

“La decisione della Corte dei conti di non ammettere al visto di legittimità il decreto MIT-MEF sul terzo atto aggiuntivo della convenzione del Ponte sullo Stretto è di una gravità assoluta. Significa che il governo Meloni stava impegnando fondi pubblici dentro un quadro ritenuto non legittimo, per un’opera da 14 miliardi di euro senza alcuna certezza tecnica, ambientale o giuridica: risorse ricevonotte a ferrovie, scuole, sanità e sicurezza del territorio. Sono pronto a denunciare il governo anche alla Procura europea se dovesse insistere. Ignorare il pronunciamento della Corte significherebbe assumersi responsabilità pesantissime, anche sul piano giuridico”. Lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.”La Corte renderà note le motivazioni entro trenta giorni, ma il messaggio è già inequivocabile: il Ponte sullo Stretto è un progetto portato avanti forzando procedura, fuori da un quadro di legalità e dentro una spirale propagandistica che sta già dissanguando le casse pubbliche.E la bocciatura odierna preclude di fatto la possibilità di scrivere l’accordo di sottoprogramma tra MIT, MEF e la società Stretto di Messina per definire gli impegni amministrativi e finanziari necessari alla progettazione e alla realizzazione del Ponte . Viene meno, dunque, l’intero impianto giuridico-amministrativo che regola il rapporto tra lo Stato e la concessionaria non possono far finta di nulla: se rispettano legalità e cittadini, fermino subito questa operazione opaca, costossima e inutile”, aggiunge.

“La Corte dei conti blocca il decreto sul terzo Atto aggiuntivo del Ponte sullo Stretto : un altro no che smonta sia il Ponte sia la propaganda salviniana. Un atto fondamentale del Governo perché viene respinto non conforme, segnando l’ennesima prova dell’approssimazione con cui il Ministro insiste su un progetto utile solo alla sua campagna elettorale permanente. Ancora una volta i fatti smentiscono i suoi slogan, il Ministro competente – e palesemente incompetente su tutte le altre infrastrutture nazionali – avrebbe già rassegnato le dimissioni”. Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice.