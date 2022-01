Stop a rinnovi green pass per chi ha tre vaccini

“E’ sensato pensare di prorogare o eliminare la scadenza del Green pass. Inutile stressare le persone che si sono già vaccinate 3 volte con una scadenza. Ragioneremo, poi, sull’opportunità di una quarta dose in base ai dati e a quello che combinerà il virus”. Così, all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in merito alla possibilità che il Governo sposti in avanti la scadenza del certificato verde per chi ha avuto già il booster. “Se non si deciderà sulla quarta dose – ribadisce Galli – è inutile fare pressioni. Del resto la scadenza non la fisserà il Governo, la fisserà il virus. Sarà in base delle caratteristiche dell’epidemia che nel futuro prossimo si definirà se toccherà fare un’altra vaccinazione o una vaccinazione diversa”.