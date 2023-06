Stipendi “crescono” ma sono più bassi rispetto al 2007!

Nel 2021 il reddito medio delle famiglie (33.798 euro) e’ tornato a crescere sia in termini nominali (+3%) sia in termini reali (+1%). Lo rileva l’Istat nel report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie. La contrazione complessiva dei redditi familiari rispetto al 2007, anno che precede la prima crisi economica del nuovo millennio, resta ancora notevole, con una perdita in termini reali pari in media al 5,3%: la contrazione e’ di -10% nel Centro , -9,4% nel Mezzogiorno, -1,7% nel Nord -est e -0,9% nel Nord-ovest. In particolare, la flessione dei redditi e’ stata particolarmente intensa per le famiglie la cui fonte di reddito principale e’ il lavoro autonomo (-10,5%) e il lavoro dipendente (-7,5%), mentre le famiglie il cui reddito e’ costituito principalmente da pensioni e trasferimenti pubblici hanno sperimentato un incremento pari all’8,4% nel periodo.