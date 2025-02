Stangata gas, prezzi ancora più su. Ai massimi dal 2023

In arrivo una stangata sulle bollette energetiche degli italiani, dopo che il gas sui mercati internazionali ha superato i 55 euro al megawattora, toccando i massimi da ottobre 2023.

Sia sul mercato libero che su quello tutelato le tariffe del gas hanno già registrato incrementi nell’ultimo mese, e se il trend delle quotazioni non invertirà la rotta, i consumatori si ritroveranno nuovi rincari in bolletta In particolare chi ha un contratto a prezzo variabile sul mercato libero, cioè indicizzato all’andamento del mercato, subirà conseguenze immediate dai nuovi picchi del gas, con tariffe più pesanti applicate dagli operatori, mentre chi rientra nel mercato tutelato e già paga una bolletta media da 1.393 euro annui (con consumi da 1.100 metri cubi annui) andrà incontro ad un aggiornamento al rialzo delle condizioni economiche stabilite da Arera.

Per il Codacons si tratta di “Una situazione che rischia di avere ripercussioni pesanti su famiglie e imprese e sull’economia nazionale, e che il governo farebbe bene a contrastare adottando misure per stroncare le speculazioni che si stanno registrando sull’energia. In particolare Arera e Antitrust farebbero bene a mettere sotto la lente di ingrandimento le grandi compagnie distributrici e fornitrici al fine di verificare se gli aumenti dei prezzi rispondono a normali logiche di mercato oppure sono opera dei…soliti noti che non si fanno scrupoli a far profitto sulla pelle delle famiglie.

Come Codacons faremo la nostra parte supportando i consumatori anche nell’analisi relativa alla legittimità delle maxi bollette che stanno tartassando le già esauste famiglie italiane”.