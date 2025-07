Stadio di Como, Patto per il Nord: coinvolgere la città nella scelta del futuro

di Lucio Grammatica – Lo stadio. Certo a tutti piace vantarsi dello stadio con vista lago, della sua bellezza… Ma nel 2025 possiamo ancora permettercelo? Per alcuni questo pensiero sarà un’eresia ma senza il Calcio Como in sera A la città di Como potrebbe sopravvivere?

Perché ad oggi mi sembra che sia questo il problema principale. Crediamo che la situazione ottimale sia quella di un confronto aperto dove gli attori non pongano ricatti (o lo facciamo li come vogliamo noi, o ce ne andiamo), ma che si ragioni sulla soluzione migliore. Per le caratteristiche attuali della città uno stadio nuovo, all’avanguardia, con i servizi che la società Calcio Como richiede per potere avere degli utili in futuro può essere costruito solo in periferia.

Perché diciamo questo, perché sarebbe la soluzione ottimale per la città e i cittadini, riqualificare un’area in periferia, costruire una struttura adeguata alle esigenze. Magari facendola rientrare in quel progetto di cittadella dello sport ad oggi fallito. Ad oggi le aree disponibili per una operazione stadio potrebbero essere la piana di Lazzaro e forse l’ex area Consorzio Agrario in via Scalabrini. Aree con la ferrovia adiacente e l’ingresso autostradale nell’arco di un chilometro.

La provocazione, quale potrebbe essere, vista le gestione fallimentare per la riqualificazione dei giardini a lago. Spostiamo lo stadio su quell’area e dove esiste ora facciamo i nuovi giardini a lago compresi nell’area stadio, riqualificando tutte le strutture esistenti dalla Canottieri, Mila, e Hangar fino ad arrivare a Villa Olmo, o forse è troppo? Ma visto che la società attuale del Calcio Como chiede molto è giusto che in cambio dia molto. Se vogliamo osare, osiamo in grande.

Patto per il Nord non è contro o a favore del rifacimento dello Stadio Sinigaglia, PPN chiede un dibattito vero, aperto a tutta le città e che si decida nell’interesse di Como, un dibattito concreto veloce con dei tempi precisi che porti a una soluzione ottimale per tutti. Per come hanno governato fino ad oggi il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale non sembrano in grado di gestire da soli una operazione di questa portata. Prova ne è tutte le operazioni intraprese in questi due anni, asili, scuole, associazioni e per ultimo giardini a lago.

Guardiamo le delibere attuate conseguenti sconfitte nei tribunali. Senza dimenticare le cronache di questi giorni che arrivano dal Comune di Milano.

Luciano Grammatica, Patto per il Nord