Sposa dell’Isis ammessa a tornare in GB per chiedere la cittadinanza

Shamima Begum, la giovane britannica fuggita nel 2015 in Siria per unirsi all’Isis e finita in un campo profughi dopo la caduta dell’autoproclamato Califfato, potra’ tornare nel Regno Unito per fare appello contro la revoca della cittadinanza. Lo ha deciso un tribunale britannico. A febbraio, la giovane aveva perso in prima istanza contro la decisione del governo di toglierle la cittadinanza ma i giudici avevano anche riconosciuto che non poteva avere un “appello giusto ed efficace” restando in un campo profughi siriano. Da qui, la sentenza dei tre giudici della corte d’Appello secondo i quali alla Begum “dovrebbe essere permesso di venire nel Regno Unito per presentare appello sebbene soggetta ai controlli che il ministero dell’Interno riterra’ appropriati”.