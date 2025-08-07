Spiragli Usa-Russia? Si parla già di partnership strategica…

Il colloquio fra Vladimir Putin e Steve Witkoff oggi al Cremlino è stato “utile e costruttivo”, ha riferito il Consigliere per la politica estera del Presidente russo, Yuri Ushakov. La Russia, ha aggiunto, “ha ricevuto alcuni segnali da Trump” e “ne ha inviati altri” in risposta. Putin e Witkoff hanno anche discusso, oltre che del conflitto in Ucraina, delle prospettive dello sviluppo di una “partnership strategica” fra Stati Uniti e Russia.

Durante l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steven Witkoff, la parte russa ha trasmesso alcuni segnali sulla questione ucraina e ha ricevuto segnali corrispondenti dal leader degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha affermato l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov come riporta l’agenzia Interfax. “Da parte nostra, in particolare, sono stati trasmessi alcuni segnali sulla questione ucraina. Segnali corrispondenti sono stati ricevuti anche dal presidente Trump”, ha detto Ushakov ai giornalisti. “La situazione attuale è che il nostro presidente ha tutte le informazioni, ovvero i nostri segnali, i segnali del presidente Trump. Ma Trump non è ancora stato informato dei risultati di questo incontro. Pertanto, mi asterrei da commenti più dettagliati. Vedremo quando Whitkoff potrà riferire a Trump sulla conversazione avvenuta oggi. Dopodiché, ovviamente, potremo integrare i miei commenti con qualcosa di più sostanziale”, ha detto Ushakov.