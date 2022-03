Spiragli di accordo, Lavrov: Verso nuovo ordine mondiale, compromesso possibile con Kiev

“I negoziati con l’Ucraina non sono facili, ma c’e’ la possibilita’ di un compromesso”: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. “Mi baso sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori, i quali dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c’e’ comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso”, ha detto Lavrov. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che i negoziati con la Russia sono ora “piu’ realistici”. ”Il conflitto” in corso in Ucraina ”definirà l’ordine mondiale”.

La Russia e’ pronta a cercare qualsiasi soluzione per garantire la sicurezza, sia la propria, che per l’Ucraina e l’Europa, fatta eccezione per l’espansione della Nato. Inoltre il diplomatico ha dichiarato che l’Occidente non aveva intenzione di risolvere pacificamente la questione ucraina, spiegando cosi’ il motivo dell’intervento russo.