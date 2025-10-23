Spiegateci perché paghiamo tre volte più tasse sulla luce che sul gas. Più sei “green” più sei bastonato

La transizione energetica è l’occasione per rafforzare la competitività, la sicurezza e l’autonomia energetica dell’Italia e dell’Europa ma occorre ripensare la fiscalità e i criteri di spartizione di oneri e parafiscalità dell’energia. Lo dimostrano tre nuovi studi di ECCO – il think italiano per il clima, che analizzano come riformare la fiscalità dell’energia e accompagnare l’introduzione del nuovo sistema ETS2 europeo e del Fondo Sociale Clima, possa garantire ai consumatori l’accesso alle tecnologie più pulite e più efficienti sul mercato, favorendo una transizione giusta e sostenibile.

Accesso oggi ostacolato dall’eccessivo carico di fiscalità, parafiscalità e oneri che gravano principalmente sull’elettricità. Transizione significa competitività Uscire dalle fonti fossili, sviluppare le rinnovabili ed elettrificare i consumi: sono i tre pilastri della transizione energetica europea.

Questi processi non solo riducono le emissioni, ma abbassano i costi e rafforzano l’autonomia strategica. Secondo i dati dei ricercatori di ECCO, la maggiore efficienza delle tecnologie ‘pulite’ nei trasporti e nel riscaldamento – che consumano fino a un quarto dell’energia rispetto ai motori e agli impianti tradizionali – non si traduce in un vantaggio economico per i consumatori.

Questo, perché una parte significativa dei risparmi è intercettata dai maggiori oneri fiscali e parafiscali che gravano sull’energia elettrica. Nei diversi casi esaminati dai ricercatori, il vettore elettrico paga un’imposizione fiscale e oneri tre volte superiore al gas naturale e circa due volte maggiore di diesel e benzina.

Nell’adozione di una pompa di calore, ad esempio, il 63% della maggiore efficienza viene sottratta al consumatore con un’incidenza di fisco e oneri stimati in 10,7 c€/KWh rispetto ai 3,4 c€/kWh del gas. Parimenti, nel settore della mobilità, i tre utenti tipo di ricarica elettrica esaminati sostengono un’incidenza fiscale e di oneri parafiscali e ambientali rispettivamente di 20,6 c€/kWh, 27,4 c€/kWh, 31,2 c€/kWh a confronto con gli 11,4 c€/kWh della benzina e vedono i vantaggi di efficienza energetica dei veicoli ridursi del 44%, 58% e 63% rispettivamente.