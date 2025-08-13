Spiagge vuote, non è solo caro ombrellone. Le famiglie non hanno più risorse. La Romagna intanto tiene…

“Gli operatori balneari sono in evidente difficoltà. La crisi economica delle famiglie italiane, aggravate dai rincari, si ripercuote inevitabilmente sul turismo balneare, frenando i consumi. Non riteniamo opportuna la polemica che si è scatenata tra le forze politiche: da esse ci saremmo attesi soluzioni concrete per sostenere le famiglie. Sappiamo che i numeri registrati dal turismo nel periodo immediatamente successivo alla pandemia non sono oggi replicabili, ma riteniamo doverose misure specifiche per incentivare il turismo delle famiglie monoreddito, in particolare. Confidiamo in una presa di coscienza da parte del Governo e in interventi concreti a sostegno del settore”. Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

Inizia invece bene il Ferragosto in Emilia-Romagna. Complice anche il meteo, per questa e la prossima settimana si prevedono presenze e arrivi turistici con numeri allo stesso livello dello scorso anno. In particolare, secondo i dati forniti dagli operatori – albergatori, gestori di stabilimenti balneari, titolari di pubblici esercizi e servizi turistici, incrociati, ad esempio, ai flussi autostradali dell’ultimo fine settimana – i segnali risultano positivi lungo tutta la Costa: dai Lidi di Comacchio (Fe) fino a Cattolica (Rn). Con uno scenario buono che si allungherà nei prossimi due mesi grazie a una serie di eventi e iniziative culturali e sportive: Meeting di Rimini, il Settembre Dantesco a Ravenna, Italian Bike festival e Moto GP a Misano Adriatico, Ironman a Cervia, Dominate the Water a Cattolica e i Mondiali di Beach Tennis a Cesenatico e tanti altri ancora, tutte occasioni che attireranno tante presenze tra costa ed entroterra.

”La nostra Riviera si conferma anche nel mese di agosto tra le destinazioni più competitive e ricercate dagli italiani e dagli stranieri- afferma l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. La conclamata professionalità nell’accoglienza, ma anche la capacità di innovare costantemente un’offerta turistica ricca e diversificata sono fattori competitivi. Dopo un primo semestre 2025 molto incoraggiante per il turismo dell’Emilia Romagna, che ha visto in alcuni casi anche crescite a doppia cifra del turismo internazionale, e un luglio difficile per l’intero comparto balneare nazionale, la Riviera conferma comunque la sua attrattività, dovuta principalmente a un’offerta estremamente diversificata con, in Italia e non, un rapporto qualità prezzo insuperabile. L’intero comparto balneare italiano ha vissuto un luglio difficile per una causa evidente: la crisi dei consumi dovuta all’inflazione e ai bassi salari, con la conseguente minore capacità di spesa delle famiglie italiane”.