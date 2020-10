Speranza: evitare nuovo lockdown

“Chi e’ al governo deve lavorare giorno e notte per evitare un nuovo lockdown”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione ‘Mezz’ora in piu” di Rai 3. “Un lockdown genralizzato come quello di marzo produrrebbe un costo sociale, economico e culturale per il Paese che non dobbiamo permetterci, dobbiamo lavorare per evitarlo”. Il ministro ha osservato inoltre che “quanto avverra’ nelle prossime settimane dipendera’ dai comportamenti di ciacuno di noi: e’ una partita tutta da giocare”.

Intanto questi sono i dati. I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 2.578, rilevati sulla base di 92.714 tamponi effettuati. Sono 18 le vittime. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 35.986. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 697. Sono invece 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.