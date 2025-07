SPECIALE MILANO CITTA’-STATO 1/ Bernardelli (Patto per il Nord): Una capitale e la sua macroregione

Se nel 2024 il Pil lombardo era già dato in crescita del +1%, di quanto avrebbe potuto potrebbe se avessimo già avuto l’autonomia? La verità è che Milano è una Città Stato e il Nord è una macroregione di fatto.

Già dovendo dipendere da Roma, alla fine di quest’anno, con un Pil di oltre 483 miliardi di euro, la Lombardia allungherebbe il passo al di sopra dei livelli pre-Covid del +6,7%.

E questi erano i dati del Booklet economia realizzato dal Centro Studi di Assolombarda, pubblicato su Genio&Impresa.

“L’economia lombarda, rispetto al Pre-Covid, cresce piu’ di tutti i benchmark europei: a fine 2024 la stima e’ +0,8% per Baden-Wurttemberg, +2,4 % per Bayern, +4,8% per Catalogna, quando il nostro territorio aumenta del 6,7%, con quasi 84 miliardi di euro in piu’ prodotti nel quinquennio” ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

E andando a leggere si evince che “Questi dati confermano la forza e la competitivita’ delle nostre imprese, che dal 2019 al 2023 hanno aumentato i propri investimenti del 19,7%. Chiediamo che Industria 4.0 ritrovi massimo vigore e che Industria 5.0 sia utilizzabile quanto prima”. Secondo Spada inoltre “e’ fondamentale, come richiamato da Mario Draghi, un ‘accordo industriale’ a livello Ue equivalente alle strategie messe in atto da Usa e Cina. I rischi e le risposte alle sfide più importanti del nostro tempo, infatti, devono essere socializzati Diversamente, la partita per la tenuta economica e la competitivita’ puo’ considerarsi gia’ persa”.

Un ultimo numero. Da quanti anni aspettiamo l’autonomia?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord