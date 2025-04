Speciale dazi 7 – Chi è dentro e chi è fuori. Trump salva Putin e Bielorussia

La guerra commerciale globale della seconda era Trump è ufficialmente cominciata. Il presidente americano ha dichiarato un’emergenza economica negli Usa e, nel corso di un discorso nei giardini della Casa Bianca, ha confermato l’introduzione di una serie dazi doganali reciproci sulle importazioni dai “Paesi di tutto il mondo”. Mostrando una lunga tabella in cui erano riportate nel dettaglio le aliquote applicate a ciascun Paese, il Tycoon ha promesso un boom di posti di lavoro negli Stati Uniti e l’avvio di una dinamica economica porterà a una maggiore concorrenza tra le industrie, che a suo dire farà calare i prezzi per i tartassatissimi consumatori americani. Si tratta di una scommessa a lungo termine che molti analisti hanno bocciato senza mezzi termini, prevedendo che nel medio periodo proprio i consumatori a stelle e strisce potrebbero soffrire duramente del pugno duro di Washington.

L’offensiva protezionistica dei repubblicani prevede un dazio doganale minimo aggiuntivo del 10% su tutte le importazioni e aumenti mirati per i paesi ritenuti particolarmente ostili in termini commerciali: le merci provenienti dall’Unione Europea saranno così soggette a tasse del 20% mentre per la Cina è stata decretata una soglia astronomica. I prodotti di Pechino saranno infatti soggetti a una nuova tassa di importazione del 34%, oltre ai dazi doganali aggiuntivi del 20% già introdotti dall’amministrazione Trump. Le nuove tasse sulle importazioni scatteranno in due fasi, secondo quanto spiegato da un funzionario della Casa Bianca: il 5 aprile alle 6:01 (ora italiana) per dazi doganali di almeno il 10% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti, e il 9 aprile alle 6:01 i per dazi doganali più elevati che colpiranno giganti come la Cina e l’Unione Europea. Tutti questi nuovi dazi doganali si aggiungeranno alle tasse doganali già esistenti. “Questi dazi rimarranno in vigore finché il Presidente Trump non determinerà che la minaccia rappresentata dal deficit commerciale e dal trattamento non reciproco sottostante sarà soddisfatta, risolta o mitigata”, si legge in parte in un comunicato dell’amministrazione Trump.

Il 2 aprile 2025 “sarà ricordato per sempre come il giorno in cui è risorta l’industria manifatturiera americana”, ha proclamato Trump durante il suo discorso nel Rose Garden della Casa Bianca. The Donald non ha mancato di fare ricorso ai toni roboanti che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale, sottolineando che “Per decenni, il nostro Paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e devastato da nazioni vicine e lontane, alleate e nemiche”. Dunque, ha aggiunto, “Questo è uno dei giorni più importanti, secondo me, nella storia americana. Questa è la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. In tale ottica, ha aggiunto, “Gli Stati Uniti non possono più continuare con la loro politica di capitolazione economica unilaterale, non possiamo pagare i deficit del Canada, del Messico e di tanti altri paesi. Lo facevamo. Non possiamo più farlo”. Va però rilevato a tale proposito che né il Messico né il Canada figurano nell’elenco dei paesi colpiti dai nuovi dazi fornito ieri sera dalla Casa Bianca. Un alto funzionario statunitense ha chiarito che queste due nazioni, firmatarie di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, sono soggette a un regime fiscale diverso. Anche la Gran Bretagna, che sta negoziando un trattato commerciale bilaterale, si è vista colpita da un’aliquota “minima” del 10%. Spicca invece l’assenza nella lista dei paesi colpiti dai Dazi di Russia e Bielorussia.

La spiegazione data dall’amministrazione americana sulla “grazia” concessa a Mosca e Misk è che gli Stati Uniti non commerciano con la Russia o la Bielorussia perché sono paesi soggetti a sanzioni. Tuttavia, nel 2024 l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ha scoperto che il commercio totale di merci degli Usa con la Russia ammontava a circa 3,5 miliardi di dollari. Secondo l’agenzia governativa, nel 2024 le esportazioni di beni dagli Stati Uniti verso la Russia sono state pari a 526,1 milioni di dollari, in calo del 12,3% rispetto al 2023, mentre le importazioni di beni dagli Stati Uniti dalla Russia sono state pari a 3,0 miliardi di dollari nel 2024, in calo del 34,2% rispetto al 2023.

Tornando a Trump, il presidente ha anche aggiunto che “I posti di lavoro e le fabbriche torneranno in massa nel nostro Paese”, ha anche promesso e che “Rafforzeremo la nostra base industriale nazionale”. “In ultima analisi, una maggiore produzione interna significherà una maggiore concorrenza e prezzi più bassi per i consumatori”, ha aggiunto. Non è mancato un appello agli scontenti: “Se volete che le vostre tariffe siano pari a zero – ha affermato il Tycoon – producete i vostri prodotti qui in America”. L’amministrazione Trump non ha inoltre mancato di mettere in guardia i paesi che potrebbero tentare rispondere con le stesse armi all’imposizione tariffaria: “Rilassatevi, incassate il colpo e aspettate di vedere come si sviluppano le cose. Perché se si reagisce, si verificherà un’escalation”, ha avvertito il Segretario del Tesoro Scott Bessent.

Fatto sta che Pechino alle prime ore di oggi ha esortato gli Stati Uniti a “cancellare immediatamente” i nuovi dazi che “non rispettano le norme del commercio internazionale e danneggiano gravemente i diritti e gli interessi delle parti interessate”, come ha affermato il Ministero del Commercio cinese in una nota. “La Cina esorta gli Stati Uniti ad annullare immediatamente i dazi unilaterali e a risolvere adeguatamente le controversie con i propri partner commerciali attraverso un dialogo equo”, ha affermato il ministero, aggiungendo che le misure statunitensi “mettono a repentaglio lo sviluppo economico globale”. Dall’Unione europea si è fatta sentire la voce della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen secondo la quale i dazi statunitensi rappresentano un “duro colpo” per l’economia mondiale. “Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull’acciaio”, ha affermato Vdl in una dichiarazione letta in Uzbekistan prima del vertice di partenariato UE-Asia centrale. “E ora ci stiamo preparando ad adottare ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati fallissero”, ha aggiunto.