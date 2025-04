Speciale dazi 6 – Confindustria: Negoziare uniti con gli Usa

“Noi abbiamo bisogno che l’Europa vada unita nel trattare i dazi, nel generare una trattativa. E’ ovvio che in questo momento noi dobbiamo negoziare uniti, perché solo uniti siamo forti per poter comunque raggiungere l’obiettivo migliore per l’Europa”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto a Zapping a poco meno di due ore dall’annuncio di Donald Trump sui dazi. “Abbiamo anche visto che nel passato del 2018, i negoziati sui dazi sono durati anche tre anni quindi dall’altra parte dobbiamo sapere agire e reagire vuol dire aprirci da subito subito a nuovi mercati penso al Mercosur, all’India, cioè i mercati che per noi saranno fondamentali per superare questo questa difficoltà”, ha aggiunto Orsini.