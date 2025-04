Speciale dazi 4 – L’agroalimentare è col fiato sospeso

Applicare un dazio del 25% ridurrebbe fortemente la competitività delle eccellenze del Made in Italy. Non è ancora chiaro se il piano sarà per tariffe reciproche, Paese per Paese o prodotto per prodotto, oppure se sarà una tariffa globale al 20%. Occorre, comunque, il massimo impegno per evitare una guerra commerciale che sarebbe fortemente lesiva per l’Italia”. Così Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, interpreta il nervosismo dei produttori italiani e ricorda come l’export agroalimentare verso gli Usa valga quasi 8 miliardi di euro (è il 25% di quello europeo), che hanno reso quel mercato il secondo nostro sbocco commerciale dopo la Germania.

Il mercato americano, sottolineano da Cia, è anche il primo per l’esportazione di olio di oliva tricolore con il 34% sul totale dell’export mondiale. Circa 1 miliardo di euro negli Usa, rispetto ai 3 miliardi di valore per le spedizioni di olio in tutto il mondo: una crescita del 158% negli ultimi 10 anni, dopo aver superato l’iniziale diffidenza del consumatore americano. Il 73% delle importazioni di olio da tavola negli Stati Uniti sono rappresentate da olio extravergine d’oliva, un prodotto fortemente identitario associato alla salute e al benessere. E proprio adesso che, dopo tante campagne di promozione, l’olio evo italiano sta dominando il mercato Usa, il dazio potrebbe ridurne la domanda se non essere sostituito da oli vegetali ricavati da semi, prodotti in America.