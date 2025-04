Speciale dazi 3 – Lombardia può perdere da 4 a 7 miliardi di fatturato

Con i dazi “abbiamo dei timori perche’ abbiamo calcolato che un’applicazione molto vasta puo’ portare a una perdita di fatturato nazionale dai quattro ai sette miliardi”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine di “The art of the international deal. Preparing for a new trade era”, incontro organizzato da Aspen Institute Italia e American Chamber of Commerce in Italy nella sede milanese di Assolombarda. Spada ha continuato evidenziando “anche un determinato ottimismo perche’ riteniamo che i beni che rappresentano la grande capacita’ manifatturiera italiana del lusso, che siano nel campo dell’auto, dell’alimentare e di tanti altri settori non siano cosi facilmente rimpiazzabili. E quindi possono avere, anche con prezzi con prezzi piu’ alti, dei loro mercati all’interno dei Paesi. Naturalmente poi dopo dovremo sapere questa sera quali sono i settori che saranno piu’ toccati e che tipo di dazi verranno imposti”.