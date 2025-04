Speciale dazi 2 – Vino amaro

“Non è solo un prodotto, è parte integrante della nostra cultura, della nostra storia e del nostro paesaggio. Dietro ogni bottiglia ci sono famiglie, imprese, comunità locali e un’agricoltura che presidia il territorio e genera valore, anche turistico. La decisione di Trump di applicare nuovi dazi punitivi sui vini europei rappresenta un colpo durissimo per interi territori, e la Toscana è tra le regioni più esposte”. A dirlo è il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in una nota. Mazzeo sta prendendo parte a Bruxelles alla riunione plenaria del comitato delle Regioni, organismo che ha deciso la creazione di un nuovo intergruppo dedicato proprio al vino. Anche il presidente dell’assemblea legislativa toscana ne farà parte. L’attenzione è ai massimi livelli, viste le pesanti ricadute a cui è esposto il settore. “Non possiamo accettare che un comparto strategico per lo sviluppo sostenibile venga usato come arma di ricatto in negoziati che nulla hanno a che vedere con il settore vitivinicolo”, aggiunge Mazzeo che chiede che il vino e gli spumanti “siano esclusi dalle controversie commerciali in corso tra Unione europea e Stati Uniti”. Il presidente dell’assemblea legislativa regionale, avverte: “È urgente attivare tutti i canali diplomatici e al tempo stesso mettere in campo strategie alternative per sostenere le esportazioni, aprire nuovi mercati e rafforzare la competitività delle nostre eccellenze. La Toscana è pronta a fare la sua parte in Europa, ma l’Europa e il governo italiano devono fare di tutto proteggere i suoi territori e le sue eccellenze”.