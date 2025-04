Speciale dazi 1 – Trump promette miracoli: per noi torna l’età dell’oro

“I Paesi dell’Unione Europea sono stati molto duri e tosti sul piano commerciale; ci hanno derubato tantissimo, è triste, hanno imposto dazi per il 39 per cento del valore; noi in risposta applicheremo il 20”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla Casa Bianca. “Tra poco firmerò un ordine esecutivo storico, per tariffe reciproche ai Paesi in tutto il mondo”.

“Dazi del 20% contro l’Unione europea.Ci hanno derubato per anni, sono patetici”, ha detto il presidente.

“Reciproco significa che loro fanno questo a noi e noi lo facciamo a loro”. Questo, definendolo più volte “il giorno della liberazione”, “è uno dei giorni più importanti, nella mia opinione, della storia americana”.

Dalla mezzanotte, gli Usa imporranno quindi tariffe del 25% su tutte le auto prodotte all’estero. Lo ha detto Donald Trump, annunciando e ribadendo dazi reciproci nei confronti dei partner commerciali degli Stati Uniti. La misura era stata anticipata nei giorni scorsi dallo stesso presidente.

“Oggi è il giorno della liberazione, il 2 aprile sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana rinasce, il giorno in cui il destino dell’America è stato ripreso, e il giorno in cui abbiamo iniziato a rendere l’America ricca di nuovo”. Lo ha annunciato Donald Trump dalla Casa Bianca, denunciando che “per decenni il nostro Paese è stato derubato, ma questo non accadrà più”. Secondo Trump, torneranno industrie e occupazione, prezzi più bassi per i consumatori americani.