SPECIALE CONGRESSO – VIDEO / IL SEGRETARIO GRIMOLDI: CE L’ABBIAMO FATTA. NON SIAMO GLI EX . DA OGGI PATTO PER IL NORD E’ PARTITO POLITICO

“Non siamo qui per ricordare ciò che eravamo. Siamo qui perché abbiamo deciso chi essere e cosa fare a partire da domani. Abbiamo realizzato questo Congresso perché il Nord produttivo non può più attendere e da oggi torna ad avere la sua voce politica, la voce di chi produce, di chi lavora e di chi ha lavorato. Non siamo gli ‘ex’, non siamo i nostalgici, non siamo una costola di qualcuno. Noi siamo Patto per il Nord, un nuovo partito, ma l’unico partito del Nord”. Lo ha detto il neo segretario eletto di Patto per il Nord, Paolo Grimoldi, dal palco del Congresso fondativo del movimento politico, a Treviglio.

“A chi ci ascolta da posizioni politiche distanti – ha aggiunto Grimoldi – io dico che il Nord è sempre stato e sempre sarà solidale e generoso. Ma esige responsabilità. Vuole essere messo nelle condizioni di trainare il Paese e l’Europa, come sa fare. Quando il Nord è libero, tutto il Paese si arricchisce. Patto per il Nord è un cantiere politico, aperto al dialogo, non cerchiamo un nemico da denigrare. Abbiamo un progetto politico: realizzare uno Stato federale, riportare il Nord ad essere protagonista. Lavoriamo affinché altre forze politiche prendano atto che questo Paese ha un assoluto bisogno di sradicare assistenzialismo, statalismo e clientelismo. Il Nord è tornato e qualcuno molto presto si pentirà di averlo tradito!”.

Grimoldi ha ringraziato i militanti e “tutti gli ospiti che ci hanno onorato della loro partecipazione, arricchendo il dibattito del nostro primo Congresso”: Michele Boldrin (Ora!), Luigi Marattin (Partito Liberaldemocratico), Alessandro Sorte (FI), Marco Osnato (FdI), Giuseppe Benedetto (Fondazione Einaudi), Emilio Del Bono (Pd), Benedetto Della Vedova (+Europa), Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare).

Qui il link per ascoltare l’intervento del segretario federale Paolo Grimoldi.

