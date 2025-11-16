SPECIALE CONGRESSO – Patto per il Nord, i reels

IN AGGIORNAMENTO
I GIOVANI PROTAGONISTI.
Nel primo giorno di Congresso, sono stati loro a dare l’energia, la visione e il coraggio che servono per costruire il futuro del Nord.
Ragazze e ragazzi che non stanno a guardare, che non aspettano il loro turno: se lo prendono.
Con idee, entusiasmo e voglia di cambiare davvero.
Se questo Congresso ha un volto, è il loro.
Se il Nord ha un futuro, passa da qui.
https://www.facebook.com/groups/320696698136705?locale=it_IT
La proposta politica sulla Difesa della Consulta Difesa di Patto per il Nord Europa Federale per contare nel mondo.
https://www.facebook.com/reel/1355147082182153?locale=it_IT
FRATELLI SU LIBERO SUOL
https://www.facebook.com/100074526855229/videos/pcb.857472560080298/1545769713232332?locale=it_IT
https://www.facebook.com/share/v/14NKUJBWL3g/?mibextid=wwXIfr
LA PLATEA
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=1239331451574605&locale=it_IT