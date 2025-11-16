SPECIALE CONGRESSO – PAOLO GRIMOLDI ACCLAMATO SEGRETARIO FEDERALE PATTO PER IL NORD

“Paolo Grimoldi è stato eletto per acclamazione segretario politico di Patto per il Nord al congresso fondativo del movimento in corso a Treviglio (BG)”. Lo comunica Patto per il Nord in una nota.

“Abbiamo trovato il coraggio – ha detto Grimoldi – di iniziare un nuovo percorso insieme. Adesso abbiamo una nuova casa e andiamo a riprenderci il Nord. Chi ha distrutto la casa in cui eravamo prima, ora deve iniziare ad avere paura perché, partendo dal basso, dai comuni, cominceremo a misurarci e a competere nelle elezioni”.

 

