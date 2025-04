SPECIALE 25 APRILE 3 / Prima gli italiani sventolavano la bandiera veneta. Ma che senso ha?

Per gentile concessione de la nuova padania di Cuore Verde – L’autonomia differenziata non mi suscita un particolare entusiasmo (…) Sono rimasto particolarmente perplesso nel vedere sventolare la bandiera del Leone di San Marco tra i banchi di un partito che ha optato per una decisa svolta nazionalista (“Prima gli italiani”). Probabilmente, tutto questo rientra in una logica di propaganda a breve termine in vista delle elezioni regionali ed europee. Per il Veneto, i numeri delle elezioni politiche del 2022 preannunciano uno scenario prossimo molto chiaro: Fratelli d’Italia al 32,7% e Lega per Salvini Premier al 14,5%.

Ogni iniziativa in favore della autodeterminazione del Nord deve essere certamente presa in considerazione. Tuttavia, secondo me, il vero obiettivo del padanismo attuale, intenso nel suo senso più ampio, geopolitico e geofilosofico, dovrebbe essere principalmente quello di far entrare nel dibattito pubblico parole chiave come macro-regione, stato-regione e città-stato.

Occorre un sostanziale coordinamento delle regioni del Nord: la “lega del Po” di Guido Fanti! Disquisire sulle reali intenzioni e prospettive elettorali di un partito di governo, facilmente prevedibili, in questa fase storica e politica, mi sembra poco rilevante visto che in questo momento il consenso degli elettori del Nord appare chiaramente orientato verso il partito “romano” dei Fratelli d’Italia. Dopo anni di proclami ruspisti e sovranisti che, alla fine, hanno aperto le porte della Padania ai “fratelli italiani”, non sarà semplice ricondurre nell’alveo politico autonomista gli elettori del Nord.