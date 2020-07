SPECIALE 1000 giorni senza AUTONOMIA / Redolfi (Grande Nord): Lombardia, 83 pensioni ogni 100 stipendi. Sicilia: 122 pensioni ogni 100

di Davide Redolfi – Lombardia, 83 pensioni ogni 100 stipendi, in Sicilia sono 122 pensioni ogni 100 stipendi.

Questi gli ultimi dati elaborati dalla CGIA e ISTAT.

Non ci sono molte parole da aggiungere, ci sono solo delle soluzioni da trovare!

E in un periodo in cui si sta , quasi magicamente, tornando a parlare di gabbie salariali, perchè nessun politico Lombardo propone di regionalizzare l’INPS?

e’ l’unica soluzione per i pensionati lombardi che, anche qui, pagano più di quanto ricevono.

Non bastano i 54 MILIARDI che ogni anno i lombardi mandano nella porcilaia romana, non bastano i pedaggi autostradali bloccati ovunque, TRANNE IN LOMBARDIA!

No, dobbiamo continuare a pagare anche le pensioni (comprese quelle dei FALSI INVALIDI) del sud.

Grande Nord sin dal suo primo congresso propone la regionalizzazione dell’INPS, per far cessare l’ennesima, vergognosa mangiatoia ai danni dei lombardi.

Per far si che le pensioni dei lombardi (non per magia, badate bene) possano essere portate a livelli accettabili e adeguate al costo della vita che in Lombardia è 3 volte superiore che in altre zone del paese.

Ma i lombardi o si svegliano in poco tempo, oppure tutto andrà a rotoli, se arranca la Lombardia, tutta italia fallirà, e non lo dico da esponente politico lombardo, LO DICONO I NUMERI!

Ora concedetemi una citazione, a me molto cara, estrapolata da un discorso di Davide Boni: “Io posso portarvi tutte le soluzioni del mondo, ma se i lombardi continuano a votare chi non li tutela e chi non lavora per il loro interesse, posso fare ben poco”.