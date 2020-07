SPECIALE 1000 giorni senza AUTONOMIA / Callegari: Quando Berlusconi andò nell’acqua alta a Venezia sfoggiando il federalismo

di Corrado Callegari – L’ex cavaliere aveva tentato di prendere in mano la questione dell’autonomia già tempo fa. Alla vigilia del referendum, il 18 ottobre 2017 Berlusconi aveva infatti affermato, scendendo in campo al fianco di Roberto Maroni; “Vogliamo proporlo per tutte le regioni italiane: dobbiamo spostare la competenza di undici materie dal centro alla sede giusta, quella regionale”. E poi? Poi niente.

Poi, l’inverno scorso, in visita in stivaloni di gomma a Venezia, l’ex cav tornava sul tema, con qualche aggiustamento: “La Lega è passata dall’urlare ‘secessione’, al federalismo e adesso tutti i governi che si sono succeduti non hanno prestato attenzione a quello che le regioni del nord chiedono come autonomia”. E aggiungeva:

“I presidenti di regioni del Nord insistono dicendo che questa richiesta di autonomia è qualcosa che va a favore anche delle regioni del Sud – ha continuato – e io avendo discusso con loro sui poteri che verrebbero dati alle regioni del sud e su tante altre indicazioni sono convinto che sia da concedere l’ autonomia per tutte le regioni italiane”. Più pilu per tutti, presidente. E, soprattutto, acqua in bocca.

Corrado Callegari, Partito dei Veneti-Grande Nord