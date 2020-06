Spazzacorrotti? Secondo Openpolis si può aggirare. Ecco come

Dal 2015 Openpolis analizza il mondo di think tank e fondazioni politiche. La nuova edizione di Cogito ergo sum ha messo in evidenza come queste strutture siano sempre più centrali nelle dinamiche nazionali, diventate il bacino da cui le istituzioni attingono per nomine e incarichi pubblici.

Nel tentativo di colmare le tante lacune normative, si legge nell’ultima inchiesta – a fine 2018 il governo Conte I ha approvato lo spazzacorrotti. Un testo, poi modificato con il decreto crescita, che ha per la prima volta incardinato una definizione strutturata di fondazioni, associazioni e comitati politici. Il parametro principale che si è andato a definire è quello dei politici negli organi apicali.

“Sono equiparate ai partiti le strutture i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno 1/3 da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei 6 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti”.

Per Openpolis, “se l’intento di queste organizzazioni è proprio quello di creare legami trasversali oltre la politica, mettendo insieme accademici, imprenditori e dirigenti pubblici, avere come unico riferimento i politici non può bastare”.

Il punto debole dove sarebbe?

“Nell’ultimo anno sono aumentati i movimenti interni in queste strutture, con politici che venivano spostati in organi non decisionali, e meno importanti. I casi sono innumerevoli. Su tutti a/simmetrie, struttura vicina alla Lega, e presieduta prima dello spazzacorrotti dal senatore leghista Bagnai. Al tempo il vicepresidente era Marcello Foa, ora presidente del Cda Rai. Subito dopo l’approvazione della legge le dimissioni di Bagnai, e quelle di Foa, hanno di fatto escluso la struttura dalla normativa.

Questo è solo un esempio su tanti …(Bagnai è tutt’ora nel comitato scientifico di a/simmetrie)”. E Openpolis ne stigmatizza la presenza.

All’interno della puntata di Report Rai 3 realizzata assieme ad openpolis, il ministro Bonafede ha rilasciato un’intervista. Nelle sue parole la chiara promessa di voler ulteriormente lavorare per migliorare il testo.