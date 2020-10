Spallanzani, mezzi pubblici a 80% non bastano. Scaglionare orari

Il sistema dei trasporti pubblici con la capienza all’80 per cento “non puo’ andare. E’ sbagliato. E’ un grave errore. E la ragione e’ molto semplice. In questo modo non si consente il rispetto della regola piu’ importante per prevenire il contagio da coronavirus che e’, e resta, quella del distanziamento sociale”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. Adesso “vedo un’unica soluzione possibile: avere il coraggio di parametrare diversamente gli orari degli ingressi e uscite di scuole, uffici, fabbriche, negozi. In modo da avere uno scaglionamento reale”, ha aggiunto Vaia.