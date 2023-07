Spagna – Ora chiedono l’astensione al partito di Puigdemont per governare…..

Appena 50 giorni fa era considerato un uomo politicamente morto, ora invece può vantarsi essere l’unico leader socialista ad aver fermato la destra sovranista e che potrebbe ancora formare un governo. Detto questo, se andiamo nel dettaglio, Pedro Sanchez, ha davanti una strada percorribile, ma è irta e piena di insidie. Psoe e Sumar sommano, con l’appoggio dei suoi ex alleati durante l’ultima legislatura, Erc Pnv Bildu e Bng, 172 seggi. In caso di nomina a un premier servono più sì che no, per cui sarebbe necessaria l’astensione del partito di Puigdemont, JxCat. E nulla al momento farebbe presagire che questo partito possa osare il via libera a Sanchez senza alzare tantissimo l’asticella delle sue richieste indipendentiste.