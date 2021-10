Solo oggi i tavoli tecnici per il Green pass?

Partiranno oggi al ministero del lavoro i tavoli tecnici di approfondimento sull’obbligatorietà del Green pass nei luoghi di lavoro che scatterà da venerdì prossimo 15 ottobre. Al tavolo che prende il via alle 9,30 al dicastero di via Veneto siederanno Cgil, Cisl, Uil e Ugl ma anche le associazioni datoriali. Obiettivo: quello di prevenire il rischio caos come da più parti è stato sollecitato. “Stiamo facendo incontri tecnici per prevenire i problemi che sicuramente si possono presentare. Io credo che dobbiamo procedere con grande determinazione, disponibilità al dialogo e anche capacità di aggiustare strada facendo un meccanismo che non ha precedenti”, ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando nel corso di una iniziativa a Milano.