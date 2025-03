Smog – “Sala e Fontana minimizzano il record milanese. I dati non sono migliorati e vi spiego perché”

Le affermazioni rese questa dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul miglioramento della qualità dell’aria a Milano vanno prese con cautela per Anna Gerometta, avvocato e presidente dell’associazione Cittadini per l’ aria che da anni porta avanti una ‘eco-battaglia’ per convincere le istituzioni ad adottare misure più efficaci per migliorare la situazione. All’Adnkronos, Gerometta spiega: “Noi, con il professor Francesco Forastiere, medico ed epidemiologo, attualmente visiting professor all’Imperial College di Londra, senior scientist al Cnr di Palermo e consulente dell’Organizzazione mondiale della Sanità, abbiamo analizzato l’ultimo comunicato stampa diffuso circa un mese e mezzo fa dalla Regione Lombardia in cui, sulla base dei dati del 2023, si sosteneva un forte miglioramento della qualità dell’aria”.

In questa analisi “abbiamo evidenziato come gli andamenti illustrati in quel comunicato fornissero informazioni distorte” perché erano stati raccolti dalle centraline ”peggiori” e non da tutte le centraline”. Ciò significa che “quando ci dicono che i dati sono migliorati, dobbiamo intanto sottolineare che le indicazioni statistiche sono ingannevoli e che nello stesso rapporto di qualità dell’aria di Arpa si precisa che è assolutamente impossibile verificare quanto di questo miglioramento avvenuto possa essere correlabile alle condizioni meteorologiche, che nel 2023 sono state particolarmente favorevoli, oltre al fatto che i dati 2022 indicavano una situazione di stagnazione totale, con una linea completamente piatta dal 2018 salva per il biossido di azoto, calato per via dei nuovi motori delle auto e l’ ozono che sta crescendo in maniera pazzesca”.

In sostanza, “la favola di Regione Lombardia che millanta di avere dati in miglioramento viene del tutto smentita dalle politiche assolutamente fallimentari dell’Amministrazione che non sta adottando le misure corrette per ridurre gli inquinanti, consistenti nel rendere l’agricoltura e la zootecnia in modo più sostenibile, nel fare in modo che in tutta la Lombardia esistano mezzi pubblici che consentono ai cittadini di spostarsi esclusivamente in treno e nell’efficientare i riscaldamenti domestici riducendo al massimo l’utilizzo di stufe e caldaie a pellet, a favore di impianti a pompa di calore e pannelli solari”. La realtà, per il presidente di Cittadini per l’aria, è molto diversa: “Milano è la città dove, verosimilmente in Europa, muore il maggior numero di persone per l’esposizione agli inquinanti dell’aria, che non è sicuramente tutta responsabilità del Comune di Milano, ma sia la Regione che il Comune non devono preoccuparsi dell’essere considerati terzi nella classifica di IQAir, ma del fatto che l’Ats di Milano un mese fa ha pubblicato su ‘Epidemiologia e Prevenzione’ un articolo che indica che tra i 307.000 decessi prematuri attribuibili all’esposizione cronica a particolato registrati nel 2019 in Europa, oltre 1600 decessi sono stati considerati attribuibili all’inquinamento daPm2,5 e 1300 a quello da NO2, e questo nella sola città di Milano”. Nel documento, si legge in particolare: “Considerato il grande impatto” dell’esposizione agli agenti inquinanti “in termini di mortalità, è importante che i cittadini, la politica ei portatori di interesse in genere si confrontano con questa problematica, sia alla luce dell “impatto sulla salute sia del forte impatto economico dei relativi costi sanitari e di cura. È necessario attuare strategie per la mitigazione degli effetti sulla salute delle esposizioni a particolato atmosferico e insieme attuare politiche integrate per la riduzione delle emissioni e delle concentrazioni di inquinamento”. Finalmente un organo pubblico ha messo in atto un’analisi precisa dell’impatto, i cui risultati non difforme da quello realizzato con i ricercatori e grazie all’impegno dei cittadini nell’ambito della campagna NO2 NO Grazie che è attiva ormai dal 2016 a Milano .