Smettiamola di chiamarle morti bianche

In occasione della Festa dei Lavoratori, la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro, Chiara Gribaudo, ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di una via a Luana D’Orazio, giovane operaia rimasta uccisa sul lavoro nel 2021. L’iniziativa si è svolta a Montemurlo, in un momento di forte partecipazione popolare e istituzionale.”Non chiamiamole più ‘morti bianche’ – ha dichiarato Gribaudo -. Quelle di Luana, come quelle di tanti altri lavoratori e lavoratrici, sono morti ingiuste. Nascono da un’idea distorta di lavoro che mette il profitto davanti alla responsabilità e alla sicurezza. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: il lavoro è dignità e la dignità va tutelata con ogni mezzo”.Gribaudo ha sottolineato come oggi, in piena transizione tecnologica e industriale, sia inaccettabile che non si rendano obbligatorie misure tecniche che possono salvare vite: “Viviamo nella quarta rivoluzione industriale, mandiamo droni a sorvegliare eventi e rover su Marte, ma non riusciamo ancora a rendere obbligatorie tecnologie che salvano le vite nei luoghi di lavoro. È questa la vera sfida del nostro tempo. Tutto il resto rischia di essere un palliativo”.

Nel suo intervento ha ribadito anche la necessità di una maggiore tutela legale e sociale per le famiglie delle vittime sul lavoro, ricordando l’importanza di strumenti concreti: “Serve un libretto formativo obbligatorio, un tesserino di cantiere, un fondo per l’assistenza legale gratuita alle famiglie delle vittime e una procura nazionale specializzata sugli incidenti sul lavoro”.”Oggi sono qui – ha concluso – accanto alla madre di Luana, per dire che la memoria deve trasformarsi in impegno concreto. Dobbiamo cambiare un modello economico che sacrifica vite umane. Solo così potremo costruire un nuovo patto sociale, fondato sul rispetto e sulla sicurezza di chi lavora”.