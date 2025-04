Sindaci Comuni montani: C’è un nesso tra disastri di questi giorni e città metropolitane

“Non ho sentito nelle ultime ore la solidarietà di molte grandi Città nei confronti di Cervinia, Cogne , dei Comuni della Valle Orco e delle Valli di Lanzo. L’emergenza climatica che ha ancora colpito i versanti e gli abitati è una questione che riguarda anche Torino, Milano, Genova. Il secondo caso di chi proviene da questi grandi centri sono migliaia e la ‘proiezione’ di questi sistemi urbani sulle località montane non possiamo dire oggi sia metropolitana visto che dopo gli enormi danni delle ultime ore ancora una volta le grandi città non hanno compreso che quei problemi nelle zone montane sono anche loro. C’è uno stretto legame. Comprenderlo permetterebbe di definire relazioni tra territori, che oggi sono solo flussi turistici. Non vi è ulteriore relazione. Milano si accorda che quelle frane di Cervinia sono anche sue. Questione culturale e politica. Tutta da affrontare per non lasciare soli i Sindaci dei Comuni montani”. Così Marco Bussone, Presidente Uncem, e Jean Barocco, Consigliere nazionale Uncem.