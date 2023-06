Siccità e alluvioni ci sono costati 24,5 miliardi di euro. Soluzioni strutturali in perenne ritardo

L’impatto sulle casse dello Stato per i danni causati negli ultimi due anni da siccità, meteo estremo e alluvioni è di 24,5 miliardi. Questo uno dei dati emersi dalla convention ‘Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici’ promosso e organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi e dalla Fondazione centro studi del Cng, insieme alla fondazione Ewa (Earth and water agenda). Mauro Grassi, economista e direttore Fondazione Earth Water Agenda, nel suo intervento fa il punto sulla situazione. “In Italia piove, ma mancano le infrastrutture, dobbiamo adeguarle e potenziarle”, spiega, “il tema è quello della governance, se non c’è si rischia di sprecare i fondi e non finire i cantieri” quindi “la governance va rafforzata perché occorre un salto di sistema”. In tutto ciò “le risorse destinate al dissesto idrogeologico sono sui 300-350 milioni l’anno dallo stato, altrettanti arrivano dalle Regioni”, ma “solo negli ultimi due anni i danni economici per la poca acqua e per la troppa acqua hanno registrato una impennata storica che indica un trend preoccupante”.

Infatti “a lunga siccità 2022-23 ha provocato 6 miliardi di danni per l’agricoltura e 5 miliardi per perdita di produzione idroelettrica”, calcola il direttore della Fondazione Earth Water Agenda. “Si tratta di oltre 11,5 miliardi di danni complessivi”, infatti “per la sola alluvione in Romagna si sono registrati 8,8 miliardi di danni come prima stima provvisoria”. Complessivamente dunque “lo Stato ha fatto e dovrà fare fronte agli eventi spendendo circa 24,5 miliardi per danni pubblici e privati ​​con ripristini, risarcimenti, sostegni”, dice Grassi. A giudizio dell’esperto “serve un piano decennale che vada oltre i governi e le maggioranze”, e “la previsione è di circa 70 miliardi in 10 anni tra siccità e alluvioni, che potrebbero essere 20 miliardi da privati ​​e 50 pubblici”, e dunque “per la quota pubblica 5 miliardi l’anno si può fare”, precisa Grassi. ” In Italia “negli ultimi 30 anni è cresciuta la quota di territorio in siccità estrema”, avverte il presidente Ispra, “serve individuare insieme soluzioni strutturali che vanno valutate anche in relazione agli impatti sull’ambiente, per evitare che portino ulteriori problemi”. Occorrono quindi “soluzioni basate sulla natura che contemplino anche il recupero della capacità di falda”, spiega Laporta, certo “soluzioni complesse per problemi complessi, non esistono soluzioni semplici”, interventi “che si sviluppino per almeno un decennio considerando gli impatti non solo ambientali ma anche sociali”, in ciò “sviluppando la necessaria resilienza”.